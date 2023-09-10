СМИ: Венгрия намерена перевести "Пакш" с российского на французское ядерное топливо

Премьер страны Виктор Орбан отметил, в частности, что в задачи правительства входит достижение "энергетической самодостаточности, которая будет включать в себя работу АЭС "Пакш" на французском топливе вместо российского"

БУДАПЕШТ, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии намерено в перспективе перевести работу АЭС в Пакше с российского на французское ядерное топливо, чтобы уменьшить свою энергетическую зависимость от России. Как сообщило интернет-издание Telex, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на встрече с участниками Венгерского гражданского форума.

Мероприятие, состоявшееся в субботу в курортном местечке Кётче (область Шомодь) вблизи озера Балатон, носило закрытый характер, однако Telex узнало о содержании речи премьера из своих источников. По сведениям интернет-издания, перечисляя задачи правительства на предстоящие годы, Орбан отметил, в частности, что в их число входит достижение "энергетической самодостаточности, которая будет включать в себя работу АЭС "Пакш" на французском топливе вместо российского".

Франция, располагающая самым большим количеством ядерных реакторов в Европе, самостоятельно производит для них топливо, импортируя уран из Австралии, Нигера, Казахстана и Узбекистана. В то же время поисками альтернативного топлива для российских водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР), работающих на станциях в Евросоюзе и на Украине, в последние годы занималась в основном американская компания Westinghouse. Эта работа ведется, в частности, по проекту Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома), получившего название APIS - "Ускоренная программа надежного снабжения топливом реакторов ВВЭР". В июле нынешнего года дочернее предприятие венгерской государственной энергетической компании MVM, управляющее АЭС "Пакш", присоединилось к этому проекту.

Реакторы ВВЭР и АЭС в Пакше

Реакторы типа ВВЭР, разработанные советскими специалистами в 1950-е годы, являются наиболее распространенными в мире и работают, в частности, в странах Центральной и Восточной Европы. Поиск для них альтернативного топлива - взамен российского - ведется их владельцами с участием крупнейших западных компаний уже не первый год. Однако поиски идут с переменным успехом, их результаты неоднозначны. В последнее время эти усилия активизировались в связи с попытками ряда стран добиться от ЕС введения санкций против организаций и предприятий российской атомной отрасли.

Станция в Пакше, построенная советскими специалистами в 1980-е годы, работает на российском ядерном топливе. Раньше оно доставлялось в Венгрию по железной дороге через территорию Украины, но после начала вооруженного конфликта в этой стране стало поступать другим путем. Сначала оно перевозится на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию.

АЭС "Пакш" обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство объектов второй очереди, в том числе пятого и шестого энергоблоков, по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в 12,5 млрд евро и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.