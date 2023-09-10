Объем поддержки МСП в Хабаровском крае вырос на 30%

В регионе, в частности, установили налоговые льготы

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. В Хабаровском крае увеличили объем поддержки малых и средних предприятий в 2023 году, показатель вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития Виктор Калашников на Восточном экономическом форуме.

"В этом году гарантийная и микрофинансовая поддержка предоставлена 372 субъектам МСП на общую сумму 1 400,45 млн рублей, что на 30% выше аналогичного периода прошлого года. Поддержано гарантиями привлечение кредитных ресурсов на развитие бизнеса на сумму 2 608,01 млн рублей, что в 1,5 раза выше того же периода прошлого года", - сказал Калашников.

В 2023 году также приняли региональный закон, устанавливающий налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения для обрабатывающих производств, деятельности по производству кинофильмов, сферы туризма, а также социальных предпринимателей и аккредитованных IT-компаний. Горизонт поддержки - с 2023 по 2025 годы, уточнил зампред. Охвачено этой мерой поддержки будет более 3,5 тыс. малых и средних предприятий.

До января 2025 года, сообщил Калашников, установлена нулевая налоговая ставка для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг. Применяются в крае и грантовые механизмы. Так, есть грант на реализацию проектов в сфере социального и молодежного предпринимательства, максимальная сумма которого - 500 тыс. рублей. В 2023 году, уточнил собеседник агентства, предусмотрено 30 млн рублей, что позволит профинансировать не менее 60 проектов.

Для предпринимателей в крае доступны консультации по выбору идеи проекта, написанию бизнес-плана, по продвижению, различные финансовые инструменты для открытия и развития своего дела, обучения, в том числе в центре оказания услуг "Мой бизнес".

Вопросы поддержки бизнеса на Дальнем Востоке будут обсуждаться на сессиях Восточного экономического форума, объединенных темой "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.