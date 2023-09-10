Эксперт считает, что АСЕАН является главным торговым партнером Китая, опередив США и ЕС

Ректор Ляонинского университета Юй Мяоцзе также полагает, что в связи с текущей обстановкой в мире экономический уклад Китая претерпит изменения

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Страны АСЕАН стали главным экономическим и торговым партнером Китая, опередив США и Евросоюз. Об этом заявил корреспонденту ТАСС ректор Ляонинского университета (КНР), китайский эксперт в области международной торговли Юй Мяоцзе.

Эксперт отметил, что, поскольку китайско-американские торговые отношения ежедневно усложняются, а китайско-европейские становятся все более чувствительными, очевидно, что торгово-экономический уклад Китая претерпит корректировки и изменения.

"Страны АСЕАН уже заменили Соединенные Штаты и Европейский Союз в качестве крупнейшего экономического и торгового партнера Китая. Страны <...> БРИКС, которая скоро расширится, также будут в числе крупных торговых партнеров Китая. А вот масштабы торговли между Китаем и США в будущем могут оставаться на втором или третьем месте по объему", - подчеркнул Юй Мяоцзе в кулуарах Восточного экономического форума.

Эксперт также уверен, что Китай в ближайшем будущем перегонит США в научно-техническом плане. "Китай обязательно станет могущественной страной с точки зрения инноваций, да и вообще станет инновационной державой. Так что подавить техническое развитие Китая у Соединенных Штатов не получится", - заметил профессор Юй Мяоцзе.

Говоря о торговле России и Китая, китайский профессор обратил внимание на взаимодополняемость в сотрудничестве. "Несмотря на геополитические проблемы, которые существуют в настоящее время, в торговом сотрудничестве между Россией и Китаем я бы выделил больше возможностей, чем сложностей, поскольку экономики Китая и России дополняют друг друга. Ибо мощный производственный потенциал Китая и богатые природные ресурсы России становятся основой для дальнейшего экономического и торгового сотрудничества между двумя странами", - сказал он.

Торговля РФ и КНР

Профессор Юй Мяоцзе уверен в росте торговли между двумя странами."Я считаю, что товарооборот между Китаем и Россией продолжит свой рост, доля России во внешней торговле Китая будет расширяться, а доля Китая - увеличиваться в экономическом пространстве России. Торгово-экономическое сотрудничество вполне отвечает интересам двух народов", - отметил собеседник агентства.

Согласно последним данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и CША за первые восемь месяцев 2023 года сократился на 14,5% в годовом выражении, составив $438,1 млрд. Торговый оборот России и Китая, напротив, вырос на 32%, до $155 млрд.