В Союзе китайских предпринимателей сообщили об участии в ВЭФ более 300 компаний из КНР

Как отметил председатель Союза Чжоу Лицюнь, инвестиционная среда в РФ постепенно улучшается

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Более 300 компаний из Китая участвуют в этом году в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Это самое большое количество предприятий в постпандемический период, отметил в интервью ТАСС председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

По его словам, инвестиционная среда в России постепенно улучшается. Интерес китайских компаний заметно возрастает.

"Россия, которая сделала поворот на Восток, ввела ряд мер, особенно на Дальнем Востоке, что создало большую привлекательность для китайских инвестиционных компаний. В этом году в форуме участвует самое большое количество китайских компаний в постпандемический период. Насколько мне известно, их более 300", - отметил Чжоу Лицюнь в кулуарах ВЭФ.

Помимо торговых партнеров, гости из Китая также будут искать привлекательные инвестиционные проекты в сферах сельского хозяйства, инфраструктуры и логистики, отметил собеседник агентства.

Больше возможностей

Он подчеркнул, что Китай уже 14 лет подряд является крупнейшим торговым партнером России, а с января по август этого года объем торговли между Китаем и Россией достиг $155,1 млрд, увеличившись на 32% в годовом выражении.

"Учитывая данную динамику роста, можно сказать, что возможности российско-китайского сотрудничества увеличиваются. Уход западных компаний является хорошей возможностью для Китая. Это поможет еще больше укрепить партнерство между компаниями обеих стран. В последнее время значительно подрос китайский экспорт автомобильной продукции и автозапчастей в Россию. Из России наблюдается рост экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай - зерно, кукуруза и пшеница. В настоящее время возможностей больше, чем вызовов", - заметил Чжоу Лицюнь.

Продолжая тему вызовов , китайский эксперт отметил, что "в сложных обстоятельствах и в трудные времена масштабы сотрудничества между Китаем и Россией не уменьшились, а, наоборот, увеличились". В качестве примера он привел большое желание сотрудничать у предприятий обеих стран.

Среди приоритетных направлений, по которому идет сотрудничество, он назвал такие сферы, как сельское хозяйство, инфраструктура, трансграничная электронная торговля и автомобилестроение.

По словам председателя Союза китайских предпринимателей в России, товарооборот между двумя странами к концу этого года достигнет или превысит $200 млрд.

Расчеты в нацвалютах

Множество удобств для сотрудничества создает рост торговли в национальных валютах, также заметил он.

"В настоящее время 90% торговли между Россией и Китаем осуществляется в национальных валютах. Взаиморасчеты обеспечивают множество удобств для сотрудничества между предприятиями обеих стран. В будущем такая форма сотрудничества будет только расширяться. А использование расчетов в местной валюте может увеличить объем торговли между двумя странами", - отметил Чжоу Лицюнь.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.