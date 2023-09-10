Гендиректор COP28 заявил, что ОАЭ хотят извлечь выгоду из энергетического перехода

Как отметил Маджид ас-Сувайди, страна диверсифицировала свою экономику

АБУ-ДАБИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Катеренчук/. Объединенные Арабские Эмираты стремятся извлечь выгоду из глобального перехода от ископаемого топлива к экологически чистым источникам энергии. Об этом заявил генеральный директор 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Маджид ас-Сувайди.

"Мы живем в жаркой стране с пляжами. Мы превратили это в возможность, сделав [ОАЭ] туристическим направлением", - рассказал он на встрече с журналистами в офисе COP28 в Абу-Даби, среди которых был корреспондент ТАСС. "Все думают, что мы нефтегазовая страна. На самом деле мы диверсифицировали нашу экономику, сегодня 70% [ВВП] приходится не на нефтегазовый сектор". В качестве примера ас-Сувайди привел Дубай, экономика которого "основана на туризме" и "привлекает бизнес и инвестиции со всего мира".

Ас-Сувайди рассказал, что руководство ОАЭ намерено использовать возможности, которые дает энергетический переход, как это произошло с туризмом. "Сегодня мы поставляем один вид энергии. Мы хотим стать поставщиком энергии будущего", - добавил гендиректор климатической конференции ООН. По его словам, над ОАЭ смеялись, когда страна объявила о планах создать компанию, специализирующуюся на возобновляемых источниках энергии, однако сейчас эмиратская Masdar является "одним из крупнейших в мире инвесторов в возобновляемую энергетику".

ОАЭ являются одним из крупнейших в мире поставщиков нефти. В 2021 году власти ОАЭ обнародовали стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к середине столетия. В рамках этой инициативы основной упор делается на внедрение экологически чистых источников энергии. С 30 ноября по 12 декабря в Дубае пройдет COP28. Предыдущая конференция ООН по климату прошла в египетском в городе Шарм-эш-Шейх, участие в ней приняли лидеры более 120 государств.