На Украине сообщили о первой загрузке топлива Westinghouse в реактор ВВЭР-440

Киев ранее эксплуатировал эти реакторы с загрузкой топливных сборок только российского производства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Ровенской АЭС (РАЭС) впервые загрузили в реактор типа ВВЭР-440 ядерное топливо производства компании Westinghouse. Об этом сообщила пресс-служба украинского госпредприятия "Энергоатом".

"В реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС загрузили первую партию ядерного топлива, которое произведено компанией Westinghouse Electric Sweden при участии специалистов украинской национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", - говорится в сообщении.

Ранее Украина эксплуатировала эти реакторы с загрузкой топливных сборок только российского производства. В июле прошлого сборки Westinghouse загрузили на РАЭС в реактор типа ВВЭР-1000.

В марте в пресс-службе Минэнерго Украины заявили, что страна рассчитывает через три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, которое сможет заменить российское, в том числе на европейском рынке.

Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование топливных сборок, которые в настоящий момент производит российская компания ТВЭЛ. В Росатоме отмечали, что ТВЭЛ продолжит гарантированно обеспечивать украинские АЭС современным и экономически эффективным топливом по имеющемуся контракту до 2025 года. В марте прошлого года в "Энергоатоме" сообщали, что Украина полностью отказывается от закупки российского топлива для атомных электростанций и намерена заменить его сборками Westinghouse. В конце февраля 2023 года "Энергоатом" заявил, что все энергоблоки украинских АЭС переведут на топливо Westinghouse со следующего года.