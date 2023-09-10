В ЦБ разъяснили указ Путина о новом порядке выплат по еврооблигациям

По данным регулятора, указ о выплатах по евробондам РФ не касается обмена активами с иностранцами

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина о порядке выплат по еврооблигациям России не затрагивает вопрос обмена активами с иностранными инвесторами. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Указ уточняет ранее установленный порядок выплат (купонов, номинала) по еврооблигациям Российской Федерации. Для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются российскими депозитариями, порядок остается неизменным. <...> Кроме того, создаются дополнительные возможности для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются за пределами Российской Федерации. Они могут получить выплаты в рублях со счета "И". Или по своему выбору в иностранной валюте со счетов НКО АО "НРД" в зарубежных депозитариях", - говорится в сообщении.

При этом в ЦБ отметили, что порядок обращения за выплатами остается неизменным: инвесторам необходимо обратиться в АО "Национальный расчетный депозитарий" с документами, перечень которых утверждает Минфин.

"Указ не затрагивает вопрос обмена активами с иностранными инвесторами", - подчеркнули в пресс-службе регулятора.

9 сентября Путин подписал указ, согласно которому держатели хранящихся за рубежом российских еврооблигаций с 15 декабря смогут получать выплаты по ним в валюте, но только со счетов центрального депозитария РФ в иностранных депозитариях.

22 августа министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. По его словам, на первом этапе планируется разблокировать порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам.