Белый дом выделит $25 млн Вьетнаму на обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов

США также передаст еще $8,9 млн на борьбу с международной преступностью

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов направляет Вьетнаму $25 млн на обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов и еще $8,9 млн на борьбу с международной преступностью. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в связи с подписанием соглашения об установлении двустороннего стратегического партнерства.

"Углубляя двустороннее сотрудничество в области безопасности, всеобъемлющее стратегическое партнерство между США и Вьетнамом будет также способствовать укреплению коллективной безопасности в регионе. Соединенные Штаты объявляют о новых программах и передаче оборудования на общую сумму $8,9 млн для укрепления потенциала Вьетнама в борьбе с региональной и международной транснациональной преступностью", - говорится в заявлении.

Как подчеркнул Белый дом, "Соединенные Штаты выделяют дополнительно $25 млн на дальнейшую деятельность по обезвреживанию и поиску неразорвавшихся боеприпасов" во Вьетнаме. "Общая сумма долгосрочных обязательств США в этой области превышает $230 млн с 1993 года", - уточняется в документе.

В воскресенье по итогам переговоров президента США Джо Байдена и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга в Ханое было объявлено о договоренности вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Вьетнам и США в 1995 году официально возобновили прерванные Вьетнамской войной межгосударственные связи, а в июле 2013 года повысили их уровень до всеобъемлющего партнерства. За истекший период Соединенные Штаты превратились во второго по величине торгово-экономического партнера республики - товарооборот увеличился с $450 млн в 1994 году до $123,86 млрд в 2022 году. Ежегодный прирост вьетнамского экспорта в США за последнее десятилетие составлял в среднем почти 20%. Вьетнам для США является восьмым по величине торговым партнером в мире и крупнейшим среди стран АСЕАН. Американский бизнес реализует в социалистической республике 1 286 проектов с общим объемом капитала более $11,79 млрд.