Минфин заверил в соблюдении обязательств РФ после обновления порядка выплат по евробондам

В ведомстве уточнили, что инвесторы, чьи права учитываются в российских депозитариях, будут получать выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату платежа, прописанную в эмиссионной документации

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия неукоснительно соблюдает свои долговые обязательства перед всеми кредиторами, заявили в Минфине РФ, комментируя новый порядок выплат по еврооблигациям.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 15 декабря держатели учитываемых за рубежом российских еврооблигаций с 15 декабря смогут получать выплаты по ним в валюте, но только со счетов центрального депозитария РФ в иностранных депозитариях.

"Минфин России в соответствии с эмиссионной документацией продолжит обеспечивать доведение средств до платежного агента по еврооблигациям, функции которого выполняет НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД), в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте", - говорится в сообщении министерства.

В Минфине уточнили, что инвесторы, чьи права учитываются в российских депозитариях, будут получать выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату платежа, прописанную в эмиссионной документации. Те инвесторы, чьи права учитывают иностранные депозитарии, в течение 90 дней с даты очередного платежа смогут получать средства в рублях по курсу на дату фактической выплаты, а после 90 дней - в валюте, в которой номинированы обязательства по евробондам, пояснили в министерстве.

Кроме того, как подчеркнули в пресс-службе, никаких ограничений на конвертацию средств, полученных в рублях, в иностранную валюту не предполагается. "Таким образом, Российская Федерация продолжает неукоснительно соблюдать взятые на себя долговые обязательства перед всеми категориями кредиторов", - заявили в Минфине.