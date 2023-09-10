Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США

Американское правительство предоставит начальное финансирование в размере $2 млн, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Вьетнам заключили соглашения в сфере поставок полупроводников для американской промышленности. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении в связи с подписанием соглашения об установлении двустороннего стратегического партнерства.

Вашингтон и Ханой объявили о "новом партнерстве в сфере полупроводников для поддержки устойчивых цепочек их поставок для американской промышленности, потребителей и рабочих". Кроме того, стороны "начинают реализацию комплексных инициатив развития трудовых ресурсов во Вьетнаме" в области разработки и производства полупроводников. "Правительство США предоставит начальное финансирование в размере $2 млн для запуска этих инициатив в сочетании с будущей поддержкой со стороны правительства Вьетнама и частного сектора", - добавили в Белом доме.

В документе также подчеркивается, что "компании Boeing и Vietnam Airlines подпишут многомиллиардное соглашение о закупке 50 самолетов Boeing 737 MAX". США и Вьетнам в рамках достигнутых договоренностей "продолжат углублять сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и экономики".

Обе страны также "намерены расширять двусторонние исследования в рамках вьетнамо-американского научно-технического соглашения об исследованиях". Вашингтон и Ханой будут сотрудничать и в сфере развития искусственного интеллекта. США также обязались "продолжать решать вопросы, связанные с наследием войны" во Вьетнаме.

В воскресенье по итогам переговоров в Ханое президента США Джо Байдена и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга было объявлено о договоренности вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Вьетнам и США в 1995 году официально возобновили прерванные Вьетнамской войной межгосударственные связи, а в июле 2013 года повысили их уровень до всеобъемлющего партнерства. За истекший период Соединенные Штаты превратились во второго по величине торгово-экономического партнера Вьетнама: товарооборот увеличился с $450 млн в 1994 году до $123,86 млрд в 2022-м. Ежегодный прирост вьетнамского экспорта в США за последнее десятилетие составлял в среднем почти 20%. Вьетнам для США является восьмым по величине торговым партнером в мире и крупнейшим среди стран АСЕАН. Американский бизнес реализует в социалистической республике 1 286 проектов с общим объемом капитала более $11,79 млрд.