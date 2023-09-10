США запустят пилот по разработке аккумуляторной системы хранения энергии во Вьетнаме

В заявлении Белого дома говорится, что страны учредят новую рабочую группу "для координации двусторонних климатических проектов и инициатив, направленных на адаптацию и повышение устойчивости к последствиям климатических изменений"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Вашингтон в сотрудничестве с компаниями Вьетнама и США запустит пилотный проект, направленный на разработку первой для Вьетнама аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) в провинции Кханьхоа на берегу Южно-Китайского моря. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении в связи с подписанием соглашения об установлении двустороннего стратегического партнерства.

"Американские власти в сотрудничестве с вьетнамской компанией AMI AC Renewables и американской компанией Honeywell запустят пилотный проект по разработке первой во Вьетнаме аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) в провинции Кханьхоа. Этот пилотный проект продемонстрирует, как хранение энергии может помочь Вьетнаму интегрировать больше возобновляемой энергии в свою энергосистему для достижения амбициозных климатических целей", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что страны учредят новую рабочую группу "для координации двусторонних климатических проектов и инициатив, направленных на адаптацию и повышение устойчивости к последствиям климатических изменений". Кроме того, по линии Агентства США по международному развитию (USAID) Вьетнаму планируется выделить $11,41 млн для "укрепления климатической устойчивости традиционно базирующейся на сельском хозяйстве экономики в дельте реки Меконга". "Проект с изначальными инвестициями суммой в $11,41 млн на два года <...> поддержит регион ключевой важности, на который приходится около половины всего урожая риса во Вьетнаме и примерно три четверти фруктов, продукции аквакульутры и рыболовства", - следует из текста соглашения.

В воскресенье по итогам переговоров в Ханое президента США Джо Байдена и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга было объявлено о договоренности вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Вьетнам и США в 1995 году официально возобновили прерванные Вьетнамской войной межгосударственные связи, а в июле 2013 года повысили их уровень до всеобъемлющего партнерства. За истекший период Соединенные Штаты превратились во второго по величине торгово-экономического партнера Вьетнама: товарооборот увеличился с $450 млн в 1994 году до $123,86 млрд в 2022-м. Ежегодный прирост вьетнамского экспорта в США за последнее десятилетие составлял в среднем почти 20%. Вьетнам для США является восьмым по величине торговым партнером в мире и крупнейшим среди стран АСЕАН. Американский бизнес реализует в социалистической республике 1 286 проектов с общим объемом капитала более $11,79 млрд.