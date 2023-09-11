Путин во Владивостоке начинает работу на ВЭФ

Президент России ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов территорий опережающего развития, которые готовы к запуску своих производств

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начинает двухдневную поездку во Владивосток, где примет участие в VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что программа Путина будет очень насыщенной. Президент 11 сентября ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи (ВКС) резидентов территорий опережающего развития (ТОР), готовых к запуску своих производств. Как отмечал Песков, "за минувший год набралось несколько предприятий, которые можно открыть". В целом ТОРы продолжают работу по привлечению инвестиций, запускаются новые очереди мощностей по разным направлениям.

Всего создано 18 ТОРов с особым правовым режимом для бизнеса: резиденты получают налоговые льготы и льготы по страховым взносам, административные преференции, землю и инфраструктуру для реализации проектов. В том числе действуют льготы по налогам на прибыль, на землю, на имущество организаций, единый социальный налог, пониженный коэффициент для налога на добычу полезных ископаемых.

Развитие городов и поддержка культуры

В программе Путина на 11 сентября - совещание по развитию дальневосточных городов - Биробиджана, Благовещенска, Владивостока и Хабаровска. 5 сентября президент провел аналогичное совещание, тогда обсуждалось положение дел в Анадыре, Магадане и Якутске. Еще одно совещание по этой теме состоялось в марте - на нем были рассмотрены мастер-планы развития Читы, Южно-Сахалинска, Улан-Удэнской агломерации, Тынды и Северобайкальска.

По поручению Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают мастер-планы. На их реализацию по поручению главы государства будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы.

Отдельное внимание Путин уделит строительству культурно-образовательных кластеров в России и заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина на эту тему. В 2019 году президент поручил создать такие кластеры во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Все они должны заработать до конца нынешнего года.

Как ожидается, в завершение первого рабочего дня на ВЭФ глава государства пообщается с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В предыдущий раз они встречались в апреле, тогда Путин похвалил Приморье за темпы социально-экономического развития. Кожемяко в числе прочего доложил о работе по обеспечению нужд специальной военной операции и о мерах поддержки бойцов и их семей.

Второй день работы президента на ВЭФ

Главным событием 12 сентября на форуме станет пленарная сессия с участием главы государства. Песков пояснял журналистам, что традиционно ожидается дискуссия с акцентом на "дальневосточную тематику развития", при этом будут обсуждаться и международные вопросы, и другие темы.

Зарубежным гостем пленарки в этот раз станет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, с которой у Путина запланирована и отдельная двусторонняя встреча. Еще одним зарубежным гостем ВЭФ станет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин - с ним у президента РФ также запланирована встреча.

Кроме того, во вторник Путин по ВКС пообщается с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Как отмечал Песков, в прошлом году "такая встреча была апробирована, она получилась достаточно содержательная". По мнению представителя Кремля, подобные беседы "дают возможность президенту погрузиться в ту проблематику, которая фигурировала на повестке дня форума, и поговорить о конкретных вопросах и проблемах, с которыми сталкиваются представители бизнеса в ходе своей работы в регионе".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.