Участники ВЭФ обсудят вызовы для Дальнего Востока

В частности, тематический блок "Дальний Восток будущего" будет посвящен вопросам жилищного строительства, реализации мастер-планов городов и рынку арендного жилья

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Основная деловая программа VIII Восточного экономического форума стартует в понедельник. Участники форума подведут итоги последних 10 лет развития Дальнего Востока, рассмотрят новые актуальные задачи, обсудят проблемы меняющегося глобального мира, оценят положение дел в российской и мировой экономике и промышленности, а также определят новые пути взаимодействия и интеграции на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Основная деловая программа форума пройдет с 11 по 13 сентября. Она включает в себя более 90 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги: "Россия - АСЕАН", "Россия - Индия", "Россия - Китай", "Россия - Монголия". Также ожидается проведение заседания президиума научно-экспертного совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Кроме того, состоятся мероприятия Молодежного ВЭФ. Участники его сессий обсудят перспективы развития IT-бизнеса и молодежное сотрудничество с представителями других стран, волонтерские инициативы и вопросы патриотического воспитания молодежи, а также определят точки соприкосновения молодых людей стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года.

Основные участники

Среди участников ВЭФ-2023 - руководители федеральных и региональных министерств и ведомств, крупные российские и зарубежные инвесторы и предприниматели, а также делегации из стран АТР. По данным организаторов, в мероприятиях ВЭФ ожидается участие около 7 тыс. человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 государств. Самыми многочисленными станут делегации из таких стран, как Китай, Мьянма, Индия, Монголия и Лаос. Также ожидаются делегации из Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Сингапура и Филиппин. Среди участников будут представители Вьетнама и КНДР.

Главой представительной делегации КНР станет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Как отмечал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, Пекин рассматривает площадку форума как важную платформу для сотрудничества между странами. Делегацию Лаоса возглавит вице-президент страны Пани Ятхоту. Республика Союз Мьянма направит делегацию на уровне заместителя премьер-министра и министра транспорта и коммуникаций, генерала Мья Тун У. На уровне чрезвычайных и полномочных послов будут представлены делегации Белоруссии, Индии, Казахстана, Сингапура и Филиппин.

С участием президента

У президента России Владимира Путина традиционно плотная и насыщенная программа участия в ВЭФ. Как и на всех прошедших ранее форумах он примет участие в пленарной дискуссии, которая состоится 12 сентября. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, тематика встречи будет с акцентом на дальневосточную проблематику, но охватит и другие темы развития страны, а также международные вопросы. Кроме того, у Путина запланированы отдельные встречи и с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

Уже традиционной станет встреча Путина с модераторами сессий ВЭФ. По словам Пескова, "проба" прошлого года получилась "достаточно содержательной", она позволила погрузиться в проблематику, о которой на форуме рассказывают представители бизнеса в ходе своей работы в регионе.

В программу Путина во Владивостоке вошли и другие мероприятия. Так, на полях форума 11 сентября состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов. Также президент ознакомится с интерактивной презентацией о результатах развития всего Дальнего Востока. В режиме видеоконференции запустят несколько предприятий Дальнего Востока. В числе прочего глава государства планирует обсудить вопросы строительства музейных и театрально-образовательных комплексов, не только на Дальнем Востоке, а по всей России. Отдельно Путин проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Основные направления дискуссий

Девиз ВЭФ в 2023 году - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Деловые сессии форума разделены на шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости". Как отметил в обращении к участникам форума Владимир Путин, тематика форума отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. "Наша страна в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга", - подчеркнул он.

Еще одна из сквозных тем - юбилейное подведение итогов. В 2013 году в обращении к Федеральному собранию Путин назвал подъем Сибири и Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. По словам вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, за прошедшие 10 лет правительством приняты 75 федеральных законов, направленных на развитие региона. Принята Национальная программа развития Дальнего Востока. В частности, созданы территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, преференциальный режим на Курилах. Разработаны такие уникальные инструменты развития, как "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар". По его словам, эти меры уже доказали свою эффективность. Он отметил, что преференциальные режимы стали катализатором для 2,8 тыс. инвестиционных проектов, реализация которых принесла макрорегиону более 3,3 трлн рублей инвестиций, способствовала созданию свыше 120 тыс. рабочих мест.

Подведение итогов - заодно и повод для постановки новых амбициозных планов. На совещании по развитию дальневосточных городов в начале сентября Путин предложил продолжить обсуждение мастер-планов развития дальневосточных городов на ВЭФ-2023. Решение о запуске программы, направленной на повышение качества жизни в дальневосточных регионах, было принято два года назад. Первый мастер-план был утвержден в сентябре 2022 года для Петропавловска-Камчатского. Далее, в марте 2023 года, были рассмотрены мастер-планы Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска, Северобайкальска и Тынды. До конца года должны подготовить планы развития Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций.

Главные треки дискуссий

В рамках блока "Международное сотрудничество в изменившемся мире" состоятся дискуссии о формировании альтернативной международной валютно-финансовой системы, развитии научной дипломатии и о поиске новых форм сотрудничества. На сессиях тематического блока "Логистика перемен" будут обсуждаться новые решения для организации перемещения товаров на основе цифровых технологий, развитие трансграничного сотрудничества и Северного морского пути.

В мероприятиях блока "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?" ключевыми темами для обсуждения станут итоги и перспективы развития ДФО, в частности, вопросы применения преференциальных режимов. Тематический блок "Дальний Восток будущего" будет посвящен вопросам жилищного строительства, реализации мастер-планов городов, рынку арендного жилья.

Использование искусственного интеллекта, биотехнологий, потенциала креативных индустрий на рынке АТР и глобальную систему лекарственной безопасности обсудят участники дискуссий в рамках блока "Технологическое развитие как гарантия суверенитета". Участники блока "Образование и воспитание как основа независимости" обсудят модернизацию образовательного процесса и будущее учебных заведений на Дальнем Востоке, реализацию программы академического лидерства "Приоритет-2030. Дальний Восток", а также народосбережение как основу социально-культурного развития России.

На полях форума

Для гостей и участников ВЭФ-2023 также подготовили спортивную и культурную программы, охватывающие дни и до, и после основной программы форума. К примеру, уникальный парад парусов - ключевое ежегодное спортивное событие ВЭФ с участием больших учебных парусников "Надежда" и "Паллада", парусных яхт международных и национальных классов, иностранных команд и гостей высокого уровня. В регатах примут участие более 1 тыс. юных яхтсменов и моряков.

Также пройдет Кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" Гран-при России - 2023. В поддержку программы президента РФ по сохранению кречета 11 сентября состоится утренний пятикилометровый забег "Мы бережем". Мероприятие станет заключительным этапом серии беговых событий на крупнейших форумах страны "Время действовать".

В программе также матч звезд игры в го, где встретятся команды России и Китая в формате "два на два". На турнире по шахматам выступят индийский гроссмейстер Раунак Садхвани, победитель шахматной Олимпиады Нодирбек Яккубоев из Узбекистана, россиянин Владислав Артемьев. В рамках форума также состоится этап Вечерней лиги настольного тенниса.

Культурная программа форума включает выставки, спектакли, концертные программы с выступлениями известных артистов и творческих коллективов, фестивали и экскурсии. Побывать на них смогут и участники форума, и жители, и гости региона. К примеру, в парке "Россия - Моя история" ежедневно будут работать выставки мультимедийных проектов "Невельской: плоды воображения" и "Арсеньев. Открывая Приморье", там же можно увидеть выставку "Обыкновенный нацизм". А на видовой площадке Нагорного парка будут проходить джазовые вечера. Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева подготовил выставочный проект "Муравьев-Амурский".

"Улица Дальнего Востока"

Кроме того, все дни форума на набережной бухты Аякс на острове Русский открыта выставка "Улица Дальнего Востока". Посетители могут ознакомиться с 11 павильонами, которые символизируют самобытные регионы Дальневосточного федерального округа. Часть экспозиции посвятили поддержке СВО. Кроме того, павильоны рассказывают об экономических, туристических, культурных потенциалах регионов, но с некоторыми уникальными отличиями.

К примеру, павильон "Байкал. Бурятия - Живой репортаж" посвящен 100-летию республики. Павильон Приморского края раскрывает возрастающую значимость региона как транспортно-логистического узла. Площадка Хабаровского края дает возможность виртуально побывать на месте пилота истребителя Су-57. Павильон Забайкальского края выполнен в виде рудника - там предлагают виртуальное путешествие в шахту и знакомство с добычей руды. В оформлении павильона Еврейской автономной области использован символ региона - радуга. Павильон Сахалина выполнен в виде волн, несущих на себе паруса и силуэты китов. В основном павильоне Чукотки можно увидеть одну из главных достопримечательностей региона - памятник 180-му меридиану и линии перемены дат. Интерьер павильона Якутии представлен в виде царства вечной мерзлоты - одного из ключевых брендов региона. Экспозиция Камчатского края выполнена в виде вулкана. Кроме того, регион представил на выставке "Дом сокола" - павильон с живыми птицами. Амурская область предлагает посетить макет купе поезда. Главная идея павильона Магаданской области - формирование нового образа столицы Колымы как комфортной среды для активного, культурного и оздоровительного туризма.

На площадке форума

11 сентября на стенде Роспотребнадзора руководитель ведомства Анна Попова сообщит о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Все участники форума могут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете, сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами.

Также на форуме действуют тематические площадки "Территория инноваций", "Виноград", "Гостиная губернаторов", "Росконгресс урбан хаб" и другие.