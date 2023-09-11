Эксперты "Валдая" обсудят на ВЭФ динамику сотрудничества России и Азии после начала СВО

Среди участников дискуссии - зампредседателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) проведут сессию "Открытый Дальний Восток в мировой экономике: достижения и планы на будущее", на которой будет обсуждаться динамика российско-азиатского сотрудничества после начала специальной военной операции России на Украине.

В дискуссии будут участвовать заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Монголии, министр экономики Чимэдийн Хурэлбаатар, а также российские и иностранные эксперты. Со вступительным словом в начале сессии выступит председатель совета фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий. В ходе сессии участники поделятся своими прогнозами и дадут оценки совместным российско-азиатским проектам, которые оказались востребованы в текущей обстановке.

Ранее специально к ВЭФ клуб "Валдай" подготовил доклад "Россия и Азия: парадоксы новой реальности", презентация которого прошла в Москве 4 сентября при участии замглавы МИД РФ Андрея Руденко. Авторы пришли к выводу, что даже в случае ухудшения политических отношений прагматизм азиатских государств не допускает полного разрыва связей, в отличие от европейских стран. Как отметил в ходе презентации доклада Руденко, даже такие страны, как Япония и Южная Корея, пытаются отделять бизнес от политики и, насколько возможно, сохранять деловые связи с Россией.

Поворот к Азии

Осложнившиеся отношения с Западом стремительно ускоряют российский поворот в сторону азиатских стран. Таким образом, в текущих условиях Азиатский-Тихоокеанский регион (АТР) стал для России одним из приоритетных направлений для развития сотрудничества и заменил прежние связи с западными экономиками. В связи с этим эксперты отмечают возросшую роль Дальнего Востока. "Дальний Восток в новых условиях становится "воротами" России в Азию, хабом для интеграции российской экономики в азиатскую систему хозяйственных связей, точкой сопряжения региональных центров развития и возможностью России укрепить связи с другими центрами многополярного мира через взаимодействие с Азией", - говорится в сообщении "Валдая".

Как ранее отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, России есть что предложить странам АТР и зоны Индийского океана. "Россия - один из ведущих мировых поставщиков продовольствия, нефти, газа, ценных минералов, в том числе редкоземельных металлов. В азиатские государства идет подавляющая часть российского экспорта агропродукции (60%). За прошлый год наша внешняя торговля со многими партнерами на международной арене, в том числе в Азии, выросла в разы", - указал он.

Укрепление связей

Эксперты "Валдая" подчеркнули, что отношения России со многими странами Азии продолжают успешно развиваться и после начала СВО. Многие из них стремятся к наращиванию экономических и торговых связей с Москвой. Так, Россия стала пятым торговым партнером Индии, продолжается рост товарооборота с Пакистаном, а Китай впервые опередил ЕС в качестве главного торгового партнера РФ.

Что касается антироссийских санкций Запада, то большинство стран АСЕАН к ним не присоединились, продолжают укреплять торговлю с Россией и сохраняют нейтральную позицию по ситуации вокруг Украины. Несмотря на то что Сингапур поддержал западные санкции, его сотрудничество с Россией также продолжается: в первом квартале 2023 года поставки российских нефтепродуктов в эту страну почти утроились. Япония и Южная Корея продолжают взаимодействовать с РФ в выгодных им проектах. Таким образом, как отмечают аналитики, азиатский прагматизм берет верх, и страны региона стремятся обезопасить торговлю от угроз Запада и усилить свои позиции в международной экономике.