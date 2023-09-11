Титов предложил наложить мораторий на штрафы за нарушение маркировки интернет-рекламы

По мнению уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, введение таких мер нужно отложить до окончательной выработки условий такой маркировки и формирования правоприменительной практики

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с предложением отложить назначение штрафов за нарушение маркировки рекламы - до окончательной выработки условий такой маркировки и формирования правоприменительной практики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"До сих пор самым распространенным наказанием по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) РФ, в которой собраны меры ответственности за нарушения закона о рекламе, оставались штрафы. В 2022 году ФАС привлекла к ответственности по ней 2 970 субъектов предпринимательства, наложив 1 583 штрафа на общую сумму в 114 млн рублей (средний размер штрафа - около 72 тыс. рублей). Сохранение этой тенденции применительно к интернет-рекламе может создать для небольших рекламораспространителей и рекламодателей (особенно если размещения носят разовый характер) дополнительную нагрузку. При этом обязательная отправка данных в Роскомнадзор сама по себе оборачивается финансовыми затратами", - заявил Титов.

Предпринимателей беспокоит неопределенность новых норм, отмечает омбудсмен. Неясно, какая реклама подпадает под их действие, в частности, относятся ли к ней информационные размещения в Telegram-каналах. Существующие методические рекомендации по применению нового законодательства расцениваются бизнес-сообществом как недостаточные.

Титов предложил Шаскольскому инициировать мораторий на применение штрафов по новым частям 15-17 14.3 КоАП РФ до момента формирования полноценной правоприменительной практики. В процессе формирования этой практики, соответственно, следует назначать за первичное нарушение не штраф, а предупреждение, особенно когда речь идет о небольших рекламораспространителях и рекламодателях из числа микропредприятий.

По мнению Титова, именно эта категория бизнеса больше всего нуждается в исчерпывающих разъяснениях о том, какую именно информацию следует относить к рекламной. Он предложил ФАС и Роскомнадзору выпустить на этот счет совместные методические рекомендации. Их наполнение могло бы быть выработано в ходе открытой встречи представителей двух ведомств, аппарата уполномоченного и самих предпринимателей.

С 1 сентября 2022 года в России действуют поправки в ФЗ "О рекламе", согласно которым рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем обязаны предоставлять в Роскомнадзор типизированную информацию о рекламных сообщениях в интернете. С октября прошлого года система работала в тестовом режиме, но с 1 сентября 2023 года за нарушение этого закона на участников рынка могут налагаться штрафы в размере от 10 до 500 тысяч рублей.