10 сентября, 21:09

Кабмин в 2023 году планирует поддержать около десяти IT-проектов на 900 млрд рублей

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что государство оказывает комплексную поддержку IT-отрасли

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство в текущем году планирует поддержать около десяти проектов в сфере информационных технологий (IT) на общую сумму порядка 900 млрд рублей. Об этом в интервью kp.ru рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"В этом году планируем поддержать порядка десяти проектов [в сфере IT] на общую сумму около 900 млн рублей", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что государство оказывает комплексную поддержку IT-отрасли. Так, по словам вице-премьера, растет финансирование науки, создаются преференции для разработчиков, локализуется производство и продвигается экспорт технологических решений. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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