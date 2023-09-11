Кабмин в 2023 году планирует поддержать около десяти IT-проектов на 900 млрд рублей

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что государство оказывает комплексную поддержку IT-отрасли

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство в текущем году планирует поддержать около десяти проектов в сфере информационных технологий (IT) на общую сумму порядка 900 млрд рублей. Об этом в интервью kp.ru рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"В этом году планируем поддержать порядка десяти проектов [в сфере IT] на общую сумму около 900 млн рублей", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что государство оказывает комплексную поддержку IT-отрасли. Так, по словам вице-премьера, растет финансирование науки, создаются преференции для разработчиков, локализуется производство и продвигается экспорт технологических решений.