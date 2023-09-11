Чернышенко: российские аналоги есть почти у 80% зарубежного программного обеспечения

Вице-премьер РФ отметил, что более 50% представленных на рынке российских решений имеют средний и высокий уровень зрелости, а в условиях санкций страна не только не снижает темпы цифровизации, но и осуществляет бесшовный переход на отечественные ноу-хау

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Почти 80% зарубежного программного обеспечения (ПО) уже имеет российские аналоги, заявил в интервью kp.ru вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Президент поставил задачу обеспечить технологическую независимость России. Именно она служит основой национального суверенитета. Почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные аналоги", - сказал Чернышенко.

По его словам, более 50% представленных на рынке российских решений имеют средний и высокий уровень зрелости, а в условиях санкций Россия не только не снижает темпы цифровизации, но и осуществляет бесшовный переход на отечественные ноу-хау. "Все время наращиваем темпы импортозамещения, благодаря чему удалось реализовать 12 особо значимых проектов в таких ключевых сферах как авиационный транспорт, металлургия, нефтегаз, нефтехимия и других", - добавил зампред правительства.

Как отметил Чернышенко, в госсекторе широкое применение нашел отечественный аттестованный сервис, который выполняет роль автоматизированного рабочего места должностных лиц. "Если говорить о частном бизнесе, то государство не требует от него использовать исключительно импортонезависимое ПО. При этом каждая компания должна самостоятельно оценивать все риски, которые сегодня несет иностранное программное оборудование. К сожалению, есть примеры, когда отключались целые производственные линии и прекращало работать корпоративное ПО", - сказал вице-премьер.