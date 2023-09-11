Костин заявил, что полноценная альтернатива доллару появится нескоро

Глава ВТБ отметил, что альтернативная финансовая инфраструктура, которую следует создавать России, должна дополнять существующую, а не быть "враждебной" ей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Полноценная альтернатива доллару появится нескоро, поэтому альтернативная финансовая инфраструктура, которую следует создавать России, должна дополнять существующую, а не быть "враждебной" ей. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК в преддверии Восточного экономического форума.

"Да, доллар не умер, и полноценная альтернатива ему появится нескоро. Мир 50 лет шел к тому, чтобы от фунта к доллару перейти. Мы ищем альтернативу, но она не будет враждебной. Мы говорим: "Хорошо, есть доллар, есть евро, ради бога. Мы создадим свою систему, она будет дополнять существующую". Я общался с коллегами, в том числе из Ирана, они предлагают: "Мы вас научим, как в системе ограничений работать в долларе". А я отвечаю: "Мы не этого хотим", - рассказал Костин.

По его словам, нужно не "искать лазейки", а создать легальную международную схему, с помощью которой можно было бы проводить расчеты. "Я не знаю сроки - пять, 10, 50 лет, - но это обязательно произойдет. Надо просто заниматься этим системно, причем не только финансистам, но и политикам", - сказал он.

Костин также назвал "серьезной ошибкой" Соединенных Штатов использование доллара в качестве оружия. "Мы видим, что есть сокращение доли резервов Китая [в долларах], а Китай при всех его проблемах в экономике - это колоссальный инвестиционный ресурс", - отметил глава ВТБ.

Говоря о возможном создании единой валюты в рамках БРИКС, Костин выразил мнение, что она не появится в ближайшем будущем. "Может, только как расчетная единица. Но расчетные единицы никогда не становились валютами для реальных платежей, [их можно использовать] для пересчета курсов, например. А вот двусторонние платежи с использованием новой инфраструктуры финансовой, которая позволяла бы закрыть это от ненужных глаз, это возможно", - добавил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.