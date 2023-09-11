Глава ВТБ заявил об "огромных финансовых проблемах" у ОСК

По словам Андрея Костина, Объединенную судостроительную корпорацию ждут серьезные кадровые изменения

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на данный момент имеет "огромные финансовые проблемы", сейчас нужно докапитализировать компанию за счет государства и провести большие кадровые изменения. Об этом заявил председатель совета директоров ОСК, глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию РБК в преддверии Восточного экономического форума.

"Сегодня у компании огромные финансовые проблемы, а это значит, что управление не было эффективным. Такая ситуация, к сожалению, не только в этой отрасли. Мы слишком много полагались на иностранных производителей, пока не было санкций, а сами многие компетенции не развивали. А сейчас у нас серьезные проблемы. Например, с двигателями: у нас нет эффективных двигателей ни для авиации, ни для судов, их надо создавать. Многие технологические задачи, которые мы раньше решали за счет импорта и международной кооперации, придется решать самостоятельно", - рассказал Костин.

По его словам, помимо ухода Алексея Рахманова с поста гендиректора ОСК в корпорации ожидаются большие кадровые изменения. Кроме того, отметил собеседник издания, у компании отсутствует единая достоверная финансовая отчетность. "Надо брать каждое предприятие и каждое судно в производстве и смотреть на эффективность этой деятельности", - пояснил он, добавив, что общий масштаб проблем понятен, но требуется документальное подтверждение.

"Наш подход, который получил поддержку президента, - взять ответственность за всю эту отрасль, но государство должно капитализировать компанию, закрыв старые дыры. Это не должно делаться за счет банка", - заявил Костин, уточнив, что необходимый объем докапитализации ОСК станет ясен после аудита.

"А в дальнейшем мы начнем привлекать инвестиции, искать деньги на развитие. Я считаю, что за пять-семь лет в эту отрасль нужно вложить от 0,5 [трлн] до 1 трлн руб. Я уверен, что мы создадим эффективную систему, которая будет пользоваться поддержкой государства только на первом этапе. Далее - при правильной работе - нужно выровнять ценовую политику и работать только на рыночных условиях. Еще одна из больных тем для ОСК - это сроки строительства. Технологии очень старые, придется перевооружать отрасль и строить по-другому. Вот "Роснефть" построила "Звезду" уже по новым технологиям, это пример правильного технологического решения", - заключил Костин.

Ранее было принято решение передать 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности, в доверительное управление ВТБ на пять лет. Костин был избран председателем совета директоров корпорации, ее гендиректором стал Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.