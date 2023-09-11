Глава ВТБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки

Андрей Костин уточнил, что представители Центробанка об этом сами уже заявляли

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Глава банка ВТБ Андрей Костин не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России. Такое мнение он высказал в интервью изданию РБК в преддверии Восточного экономического форума.

"Повышения ставки исключать нельзя. Представители ЦБ об этом сами уже заявляли", - сказал он.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября. На внеочередном заседании 15 августа ЦБ решил повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Как пояснили в Банке России, такое решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.