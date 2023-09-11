Костин: ВТБ в ближайшие пять лет потребуется до 1 трлн рублей для выполнения нормативов ЦБ

По словам главы банка, финансовая организация ожидает "хорошую прибыль" по итогам года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Выполнение нормативов с учетом надбавок, установленных Банком России, потребует от ВТБ до 1 трлн рублей в ближайшие пять лет. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию РБК в преддверии Восточного экономического форума.

"По нашим подсчетам, на ближайшие пять лет ВТБ требуется до 1 трлн рублей в капитал вложить, чтобы выполнить нормативы с учетом надбавок. Плюс еще развитие банка - закладываем среднерыночный рост, и понятно, что это требует капитала. Есть над чем работать", - сказал банкир.

При этом ВТБ ожидает хорошую прибыль по итогам 2023 года. "Прогнозы в этом году по прибыли у нас хорошие, год складывается успешно. Наш ориентир по чистой прибыли - 400 млрд рублей (по международным стандартам финансовой отчетности - прим. ТАСС), но я думаю, мы в итоге превысим этот уровень и заработаем рекордную прибыль. Дело в том, что банк быстро и эффективно зафиксировал все разовые убытки в прошлом году, не оставляя каких-то подводных камней на будущее, и сейчас на наши доходы ничего не давит", - отметил Костин.

Вместе с тем глава ВТБ подчеркнул, что выплат дивидендов за 2023 год, скорее всего, не будет. "Убытки прошлого года ослабили капитальную базу. По настоятельной рекомендации ЦБ мы приостановили и выплаты по бессрочным субордам, и дивиденды. На тот момент это было необходимо. Сейчас ВТБ выполняет все регуляторные нормы, но с 2024 года будут постепенно восстанавливаться базельские надбавки", - пояснил он.

По его словам, в 2024 году банк планирует восстановить платежи по рублевым бессрочным субордам в российской инфраструктуре.

В апреле 2023 года Дмитрий Пьянов, занимающий сейчас должность первого зампреда правления ВТБ, говорил, что с большой долей вероятности банк не будет выплачивать дивиденды по итогам года. В июле годовое собрание акционеров ВТБ решило не выплачивать дивиденды за 2022 год.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.