Костин заявил, что ВТБ пока продолжит самостоятельно развивать "Росгосстрах"

Глава банка отметил, что сделанные оферты не устроили компанию по цене

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Предложения потенциальных покупателей "Росгосстраха" не устроили ВТБ, поэтому банк пока будет развивать страховую компанию самостоятельно. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию РБК в преддверии Восточного экономического форума.

"Оферты, которые были сделаны, нас не устраивают по цене, мы намного больше заплатили центральному банку. Поэтому мы пока его ("Росгосстрах" - прим. ТАСС) будем сами развивать", - сказал Костин. По его словам, банк "пока его не очень продает".

В июле ВТБ сообщал, что продолжает поиск покупателей на "Росгосстрах", который достался ему в результате присоединения группы "Открытие".

В декабре 2022 года Банк России сообщил, что вышел из капитала банка "Открытие", 100% акций перешли к ВТБ. Сумма сделки составила 340 млрд рублей, из них ВТБ выплатил ЦБ 233 млрд, а также оплатил часть стоимости облигациями федерального займа на общую сумму почти 107 млрд.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.