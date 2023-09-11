10 сентября, 22:20
Восточный экономический форум

Глава ВТБ заявил, что спекулянты на валютном рынке играют против рубля

Андрей Костин пояснил, что ЦБ в июле запустил продажу юаней вне зависимости от нефтегазовых доходов и теперь в рамках этой схемы увеличивается присутствие на валютном рынке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Банк России должен сейчас "дать по рукам" спекулянтам, так как рынок играет против рубля, заявил в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин в преддверии Восточного экономического форума.

"ЦБ должен сейчас дать по рукам спекулянтам, потому что рынок играет против рубля", - отметил Костин.

Глава ВТБ пояснил, что Центробанк в июле запустил продажу юаней вне зависимости от нефтегазовых доходов и именно в рамках этой схемы сейчас увеличивается присутствие на валютном рынке. "Сначала ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, а теперь будет продавать юани по мере расходования ФНБ и плюс сделает интервенцию на 150 млрд рублей", - отметил он.

Банк России 6 сентября сообщил, что временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния в первом полугодии 2023 года. ЦБ РФ с 14 по 22 сентября осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем таких операций составит 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация