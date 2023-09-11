Глава ВТБ предложил ввести лимит на вывод рублей из России

Андрей Костин также подчеркнул, что правительство РФ предлагает ввести более жесткий валютный контроль

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров ОСК, глава Банка ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на вывод денег в рублях из России. Об этом он заявил в интервью РБК в преддверии Восточного экономического форума.

"Просто надо понимать, что мы живем не в мирное время. <...> Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям переводите, сколько хотите. <...> Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например", - сказал Костин.

Кроме того, он подчеркнул, что правительство России предлагает ввести более жесткий валютный контроль. Костин также отметил, что порог можно сделать в размере 100 млн рублей, как и на валюту.

Глава ВТБ добавил, что Центробанк рассматривает предложение о введении лимита на вывод рублей наряду с другими опциями. "Это будет зависеть, мне кажется, от развития ситуации с рублем", - сказал он.

В конце марта Банк России продлил ограничения на перевод средств в зарубежные банки для физических лиц до 30 сентября 2023 года. Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица - резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.