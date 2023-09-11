На ВЭФ во Владивостоке открылась международная конференция АТЭС по образованию

В мероприятии примут участие более 100 представителей научно-образовательных элит Вьетнама, Индонезии, Китая, Малайзии, Перу

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Международная конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по образованию открылась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщает корреспондент ТАСС.

В конференции, которая пройдет 11-13 сентября, участвуют более 100 представителей научно-образовательных элит Вьетнама, Индонезии, Китая, Малайзии, Перу. Программа конференции включает три тематических трека: "Нейросети и искусственный интеллект в образовании", "Повышение потенциала IT-специалистов и инженеров", "Мультикомпетенции - перспективы и возможности".

"Международная конференция АТЭС по образованию традиционно является флагманским мероприятием в международной повестке ДВФУ в рамках ВЭФ. В этом году она проводится в 12-й раз, и за это время конференция зарекомендовала себя как значимый механизм для обсуждения и разработки практических рекомендаций по укреплению систем высшего образования в Азии. Площадка позволила существенно укрепить роль АТЭС в решении общих вызовов в образовании и определении возможных путей дальнейшего взаимодействия экономик", - сообщил ТАСС проректор по международным отношениям, директор Восточного института - Школы региональных и международных исследований ДВФУ Евгений Власов.

Отход от глобализации в образовании

Международная напряженность последних лет, считает Власов, ускорила стремительный отход от глобализации в образовании. Во всем мире национальная безопасность стран уравнивается с самодостаточностью, владением собственными технологиями и знаниями. На фоне этого ужесточаются визовые барьеры и вводятся ограничения на академические обмены.

"Страх утечки технологий приводит к ужесточению правил международного образовательного и научного сотрудничества в областях, связанных с проектами двойного назначения. Это, безусловно, тормозит развитие инноваций по всему миру. При этом выстраивание надежных кооперационных цепочек и взаимовыгодного технологического партнерства по-прежнему возможно - здесь мы рассчитываем на сотрудничество с коллегами из дружественных стран. <...> В текущей геополитической обстановке высшие учебные заведения ищут новые ниши для взаимодействия и могут усиливать международное сотрудничество в сфере образования и бизнеса", - сказал Власов.

Примером такой работы, по его словам, стала инициатива по созданию российско-вьетнамского Центра искусственного интеллекта во Вьетнаме. Специалисты ДВФУ, "Сбера" и Ханойского государственного университета уже определили первые совместные проекты в наиболее перспективных и востребованных в АТР-сферах.

Этой теме на ВЭФ будет посвящена панельная дискуссия "Вузы как драйвер экспорта технологий". На ней представители бизнеса и ректорского сообщества России обсудят, какие трансформации нужны отечественному образованию и науке, чтобы занять конкурентную нишу в Азиатско-Тихоокеанском регионе, какая степень технологической открытости допустима во взаимодействии с азиатскими партнерами и насколько важно развивать сеть точек присутствия научных и образовательных организаций России.

"Чтобы минимизировать ущерб от разрыва международных научных и экономических связей, Россия формирует запрос не только на создание новых партнерских отношений со странами АТР, но и на новые системы подготовки и развития кадров, которые будут определять развитие российской экономики в условиях международных санкций и ограничений. Очевидно, что это тоже точка роста для высших учебных заведений. Поэтому ДВФУ как центр современного востоковедения России приступил к трансформации востоковедческого образования. Мы понимаем, что недостаточно только языковых знаний - нужны специалисты, понимающие культуру, социальные особенности и специфику законодательства, принципы построения экономики азиатских стран", - добавил собеседник.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.