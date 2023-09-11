Минэнерго ожидает улучшения ситуации с топливом в России

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что министерство также намерено не допустить дефицита предложения на рынке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики ожидает улучшения ситуации с топливом на российском рынке. Об этом журналистам сказал глава министерства Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы ожидаем, что ситуация должна улучшиться", — сказал он.

По его словам, министерство также намерено не допустить дефицита предложения на рынке.

Вице-премьер Александр Новак говорил ранее, что правительство в настоящий момент прорабатывает некоторые меры, которые позволят стабилизировать ситуацию на российском рынке топлива. Уже в ближайшее время может быть составлен список компаний, которым будет разрешен экспорт топлива. Также кабмин намерен увеличить нормативы минимального уровня поставок топлива на биржу и оптимизировать график ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы обеспечить рынок предложением.

По словам Новака, на топливном рынке России сейчас нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс. При этом власти намерены не допустить существенных колебаний цен на топливо в стране.

Министерство энергетики РФ внесло в правительство и в администрацию президента проект указа о запрете "серого" экспорта топлива. По новым правилам право экспортировать будут иметь только заводы.

Документ проходит финальную стадию согласования, которое может завершиться уже в ближайшее время.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.