Нефтяники обещали обеспечить поставки топлива в период посевной в РФ

По данным Минэнерго, некоторые регионы России отмечают рост цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов для аграриев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Нефтяные компании России обещали на совещании с вице-премьером Александром Новаком обеспечить поставки топлива аграриям в период посевной. Об этом журналистам сказал министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Тема обсуждалась с нефтяниками в правительстве. В пятницу Новак со всеми компаниями обсуждал, в первую очередь, чтобы обеспечить поставки сельхозпроизводителям. Компании пообещали некоторые конкретные цифры", — добавил он.

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин ранее говорил, что Минэнерго ведет переговоры с нефтеперерабатывающими заводами об условиях обеспечения топливом сельхозпотребителей в период посевной.

По словам Сорокина, с "Роснефтью" уже достигнута договоренность о поставках. Министерство сельского хозяйства же заявило потребность в 500 тыс. тонн в сентябре–ноябре.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отмечал, что проблема с наличием горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев в некоторых регионах может негативно сказаться на уборочной кампании и на севе озимых.

По данным Минэнерго, некоторые регионы России отмечают рост цен на отдельные виды ГСМ для аграриев.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.