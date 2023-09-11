11 сентября, 00:06,
обновлено 11 сентября, 00:20
Восточный экономический форум

Нефтяники обещали обеспечить поставки топлива в период посевной в РФ

По данным Минэнерго, некоторые регионы России отмечают рост цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов для аграриев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Нефтяные компании России обещали на совещании с вице-премьером Александром Новаком обеспечить поставки топлива аграриям в период посевной. Об этом журналистам сказал министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Тема обсуждалась с нефтяниками в правительстве. В пятницу Новак со всеми компаниями обсуждал, в первую очередь, чтобы обеспечить поставки сельхозпроизводителям. Компании пообещали некоторые конкретные цифры", — добавил он.

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин ранее говорил, что Минэнерго ведет переговоры с нефтеперерабатывающими заводами об условиях обеспечения топливом сельхозпотребителей в период посевной.

По словам Сорокина, с "Роснефтью" уже достигнута договоренность о поставках. Министерство сельского хозяйства же заявило потребность в 500 тыс. тонн в сентябре–ноябре.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отмечал, что проблема с наличием горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев в некоторых регионах может негативно сказаться на уборочной кампании и на севе озимых.

По данным Минэнерго, некоторые регионы России отмечают рост цен на отдельные виды ГСМ для аграриев.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияШульгинов, Николай ГригорьевичВосточный экономический форум
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