11 сентября, 00:09,
обновлено 11 сентября, 00:14

"Сахалин — 2" возобновил производство СПГ после профилактики

Ранее сообщалось, что "Сахалинская энергия" с июня по сентябрь проведет плановую остановку одной из нефтегазодобывающих платформ

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Производство сжиженного природного газа (СПГ) после профилактики возобновлено в рамках проекта "Сахалин — 2", сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Работает в полный рост", — сказал он, отвечая на вопрос о возобновлении производства.

Ранее сообщалось, что "Сахалинская энергия" — оператор проекта "Сахалин — 2" — с июня по сентябрь проведет плановую остановку одной из нефтегазодобывающих платформ. За это время компания планировала выполнить плановые ремонты, а также завершить основной объем работ по техническому перевооружению буровой.

Также в начале июля "Сахалинская энергия" начала работы одновременно на всех производственных объектах интегрированной газовой цепи: производственном комплексе "Пригородное", насосно-компрессорной станции № 2, объединенном береговом технологическом комплексе, дожимной компрессорной станции ОБТК и платформе ЛУН-А.

Производство сжиженного природного газа на "Сахалине — 2" в 2022 году составило 11,5 млн т. С проекта также было отгружено около 3,7 млн т нефти марки Sakhalin Blend. 

Теги:
Россия
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