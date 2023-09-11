В Сбере заявили, что клиентами банка являются около 7,5 тыс. компаний с китайским участием

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что что поддержка китайских клиентов включает также технологические решения

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Среди корпоративных клиентов Сбера не менее 7,5 тыс. компаний-резидентов с китайским участием. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"На сегодняшний день в нашей клиентской базе мы идентифицируем не менее 7,5 тыс. компаний-резидентов с китайским участием", - сказал он.

Ведяхин уточнил, что поддержка китайских клиентов не ограничивается традиционными банковскими продуктами, включает и технологические решения, и всестороннюю экспертизу по российскому рынку. Он также рассказал, что в процессе строительства и развития собственного бренда Сбер в том числе ориентировался на опыт крупнейших игроков китайского рынка: Baidu, Alibaba и Tencent.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

