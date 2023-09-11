Сбер оценил объем новых китайских инвестпроектов в России в 2 трлн рублей

Первый зампред правления банка Александр Ведяхин отметил, что бизнес КНР уже имеет в РФ сильные позиции в таких сферах, как коммерческий и легковой транспорт, телекоммуникационное оборудование и потребительская электроника

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбер оценил объем планируемых китайских инвестиционных проектов в России в 2 трлн рублей, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Китайский бизнес уже имеет в России сильные позиции в таких сферах, как коммерческий и легковой транспорт, телекоммуникационное оборудование и потребительская электроника, участвует в важных промышленных и инфраструктурных стройках. Так, по нашей оценке, суммарный портфель новых планируемых на территории России проектов с китайским капиталом составляет не менее 2 трлн рублей, и это, конечно, не предел", - сказал он.

Ведяхин пояснил, что в эту сумму входят проекты в самых разных отраслях - от нефтегазовой до сельского хозяйства.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.