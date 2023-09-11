В Хабаровске хотят обновить троллейбусы и трамваи в ближайшие два года

По словам мэра города Сергея Кравчука, в 2023 году планируется приобретение еще семи троллейбусных машин

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Парк троллейбусов и трамваев обновят в Хабаровске в 2023-2024 годах. Об этом сообщил ТАСС глава города Сергей Кравчук, комментируя вопросы, обсуждаемые на сессиях Восточного экономического форума во Владивостоке, объединенных темой "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

На сессиях в том числе обсуждаются практики улучшения условий проживания в городах Дальнего Востока, развития транспорта.

"В прошлом году были приобретены 10 новых троллейбусов за счет средств федерального и городского бюджетов, в 2023 году планируется приобретение еще 7 троллейбусных машин", - сказал Кравчук, добавив, что городская администрация принимает все возможные меры по обновлению подвижного состава электротранспорта, ремонту трамвайного полотна, однако, учитывая ограниченные возможности бюджета города и высокую стоимость транспортных средств, их приобретение в необходимом количестве за счет только городского бюджета невозможно. Хабаровск участвует в разных федеральных программах.

На 2024 год планируется приобретение 10 трамвайных вагонов, сказал мэр. Это предусмотрено в том числе программой мастер-плана развития города, в рамках которой собираются провести реконструкцию инфраструктуры электротранспорта. Помимо этого, отметил глава Хабаровска, ведется работа с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по урегулированию вопросов, связанных с передачей городу Хабаровску девяти трамваев в надлежащем техническом состоянии. Ранее городу передавали московские троллейбусы.

Глава Хабаровска отметил, что в условиях увеличения уровня автомобилизации городского пространства, необходимо сохранять и развивать перевозки экологически чистым городским электрическим транспортом.