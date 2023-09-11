"Газпром" не видит рисков обслуживания "Сахалина — 2" после ухода Shell

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. «Газпром» не видит рисков ремонта и обслуживания нефтегазового проекта «Сахалин — 2» после ухода Shell, заявил зампред правления компании Виталий Маркелов на ВЭФ.

«В 2022 году компания Shell, оператор проекта, покинула завод и встал вопрос, как мы будем дальше эксплуатировать. Надо сказать, что сегодня российская компания „Сахалинская энергия“, оператор, взяла на себя все рычаги управления данным проектом, и на сегодняшний день никаких рисков с точки зрения ремонта и технического обслуживания нет, проект успешно работает», — сказал он.

По его словам, компания в этом году также ввела в эксплуатацию дожимную компрессорную станцию на проекте, что позволило стабилизировать давление на входе в СПГ-завод. Это позволит гарантированно обеспечить выпуск 11,6 млн т на заводе.

Маркелов пояснил, что проектная мощность завода составляет 9,6 млн т, однако оптимизационные решения позволили повысить его производительность до 11,6 млн т.

С 2009 года на проекте произведено 154 млн т СПГ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.

«Газпром» планирует в начале следующего года запустить еще две линии на Амурском ГПЗ, сообщил замглавы холдинга Виталий Маркелов, выступая на Восточном экономическом форуме.

«Наши планы — в начале следующего года запустить еще две линии, а до 2025 года все шесть линий мы должны запустить и выйти на проектную производительность», — сказал он.

Газпром» 5 сентября начал отгрузки гелия с первой технологической линии производства этого продукта на Амурском ГПЗ, сообщил замглавы холдинга Виталий Маркелов, выступая на Восточном экономическом форуме.

«Мы запустили одну технологическую линию производства гелия. Первая партия гелия 5 сентября ушла с завода на гелиевый хаб», — сказал он.

Первая гелиевая линия на заводе введена в коммерческую эксплуатацию 28 августа, следует из презентации Маркелова.

Также «Газпром» планирует в начале следующего года запустить еще две производственные линии на Амурском ГПЗ. Сейчас на заводе функционируют две линии газоразделения.

«Наши планы — в начале следующего года запустить еще две линии, а до 2025 года все шесть линий мы должны запустить и выйти на проектную производительность», — сказал замглавы «Газпрома».

Об Амурском ГПЗ

Амурский ГПЗ — один из крупнейших инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке, он станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири».

Проектная мощность предприятия составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн кубометров ежегодно.

Кроме гелия, Амурский ГПЗ также будет производить товарный газ (метан), этан, сжиженные углеводородные газы (СУГ, пропан и бутан), пентан-гексановую фракцию.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девиз — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.