В Приморье из-за паводка погибли посевы на площади 34,5 тыс. га

По предварительным данным, ущерб оценивается в 10 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Сельскохозяйственные посевы на площади 34,5 тыс. гектаров погибли в Приморье из-за подтоплений, сообщил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Финансовая устойчивость регионов и муниципальных образований" председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

"За время августовских ливней в крае пострадали 24 муниципалитета. В 105 населенных пунктах было подтоплено 5 620 жилых домов и 10 255 приусадебных участков. Стихией были повреждены 46 мостов, что привело к нарушению сообщения с 99 населенными пунктами. В результате наводнения погибли сельскохозяйственные посевы на площади 34,5 тыс. га. По предварительным данным, ущерб от паводка оценивается в 10 млрд рублей, и эта сумма не окончательная", - сказал Ролик.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.