РЖД заявили о росте перевозок по железной дороге сети на восток за восемь месяцев на 5,6%

Глава холдинга Олег Белозеров отметил, что экспорт на восток вырос на 8%

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Объем перевозок по железнодорожной сети в восточном направлении по итогам января-августа выросли на 5,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в рамках Восточного экономического форума на сессии "Новая логистика Дальнего Востока - «белый лебедь»" экономики России».

"Погрузка на восток бьет опять все рекорды - плюс 5,6% к прошлому году", - сказал он, добавив, что экспорт на восток вырос на 8%.

Белозеров отметил, что перевозка контейнерных грузов выросла на 13% за восемь месяцев. Погрузка по железной дороге сети внутри страны увеличилась на 0,6%, а экспорт на 0,7%.

РЖД ранее сообщали, что погрузка на железнодорожной сети РФ по итогам августа выросла на 0,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 103,7 млн тонн.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

