Китай пригласил страны поучаствовать во втором форуме по цифровизации образования

Министр образования КНР Хуай Цзиньпэн отметил важность опыта в этой области, полученного за время пандемии COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Китай приглашает всех желающих принять участие во втором форуме по цифровизации образования, который пройдет в Пекине. Об этом заявил министр образования Китая Хуай Цзиньпэн, выступая по видеосвязи на Международной конференции АТЭС по образованию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В Пекине состоялся первый форум по цифровизации образования, в котором приняли участие более 30 стран. В этом году мы будем организовывать второй форум по цифровизации. Мы приглашаем всех желающих принять участие в нем", - сказал министр.

Он также отметил важность опыта цифровизации образования, полученного за время пандемии COVID-19.

В конференции АТЭС, которая проходит 11-13 сентября, участвуют более 100 представителей научно-образовательных элит Вьетнама, Индонезии, Китая, Малайзии, Перу.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.