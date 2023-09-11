В ФТС назвали таможенную инфраструктуру на Дальнем Востоке недостаточно развитой

При этом глава ведомства Руслан Давыдов отметил, что ситуация улучшается, к концу 2024 года планируется завершить строительство пункта "Пограничный"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Таможенная инфраструктура на Дальнем Востоке пока недостаточно развита для обработки транспортных потоков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов на сессии "Новая логистика Дальнего Востока - "белый лебедь" экономики России" в рамках ВЭФ.

"Могу сказать, что работа закипела. Стройка идет небыстро, в прошлые годы, наверное, темпы были упущены, но сейчас то, что разворачивается, впечатляет. Ожидаем к концу следующего года сдать пункт "Пограничный", пока мы работаем экстенсивными методами. Инфраструктуру, которая соответствовала бы потокам, пока только предстоит развивать", - заявил он.

Врио руководителя ФТС отметил, что до сих пор транспортные накладные оформляются на бумаге. Оформление их в электронном виде позволит решить вопрос нехватки штатной численности персонала на пунктах пропуска. "Идет конкуренция между ведомствами, чтобы заполучить ценного специалиста", - добавил Давыдов.

По его словам, целевой объем пропуска грузов для порта Владивостока сейчас составляет 1 млн контейнеров в год, тогда как всего 10 лет назад он составлял 200 тыс.

Кроме того, как заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, сейчас все больше заметен интерес государства к инфраструктуре. Все большее число объектов, приватизированных в 90-е годы, переходит в казну, добавил он.