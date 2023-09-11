В Мьянме заявили, что поставки энергоресурсов России обеспечат рост рынков АСЕАН

Министр инвестиций и внешних экономических связей республики Кан Зо отметил, что в ответ страны ассоциации будут предлагать возможности для российских инвестиций в инфраструктуру, обрабатывающее производство и технологии

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Поставки нефти, природного газа и минералов из России на рынки стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обеспечат стабильный экономический рост в регионе. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр инвестиций и внешних экономических связей входящей в АСЕАН Мьянмы Кан Зо.

Рассуждая об отношениях объединения с Россией на срок до 2030 года, министр подчеркнул необходимость искать новые пути для деловых сообществ и быстрее реагировать на региональные и глобальные изменения условий. "Это значительно позволит удовлетворить спрос на энергоресурсы. Россия будет продолжать поставлять нефть, природный газ и минералы на рынки АСЕАН, обеспечивая стабильный экономический рост. В ответ страны АСЕАН будут предлагать возможности для российских инвестиций в инфраструктуру, обрабатывающее производство и технологии", — сказал Кан Зо.

В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на встрече Россия - АСЕАН в Джакарте, отметил, что Россия имеет с объединением "хорошие перспективы сотрудничества в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.