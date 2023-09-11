Росатом: транзитный грузопоток по Севморпути может достичь рекордного объема в 2023 году

Спецпредставитель госкорпорации Владимир Панов отметил, что заявки на транзитные грузоперевозки продолжают поступать

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Транзитный грузопоток по Северному морскому пути (СМП) растет и в текущем году может достичь рекордных объемов. Об этом сообщил спецпредставитель госкорпорации "Росатом" Владимир Панов, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Если рассматривать 2021 год, то у нас был рекорд по транзитным грузоперевозкам, который достиг 2 млн тонн. По понятным и объективным причинам в 2022 году транзитный грузопоток достаточно серьезно снизился - практически на 90%. Но в этом году мы видим, что транзит по СМП восстанавливается, и буквально на днях по Севморпути был перевезен первый 1 млн тонн именно транзитного груза", - сообщил Панов.

По его словам, продолжают поступать заявки на транзитные грузоперевозки. "Мы выдаем разрешения и можем предположить, что в этом году мы достигнем нового рекорда по объемам транзитных грузоперевозок", - заявил представитель Росатома.

