В РЖД назвали предварительную стоимость второго этапа Восточного полигона за счет холдинга

По данным компании, она составит 1,08 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Предварительная стоимость второго этапа строительства Восточного полигона на 2023-2024 годы за счет собственных средств РЖД оценивается в размере 1,08 млрд рублей. Об этом говорится в материалах холдинга в рамках Восточного экономического форума.

"1,08 млрд рублей - предварительная стоимость второго этапа за счет собственных средств ОАО «РЖД»", - отмечается в материалах.

Время перевозки грузов с Дальнего Востока до западной границы РФ сократится до семи дней.

Ранее замглавы РЖД Андрей Макаров сообщил, что всего реализация второго этапа модернизации Восточного полигона оценивается более чем в 1 трлн руб. Замглавы Минтранса России Валентин Иванов заявлял, что на реализацию третьего этапа расширения Восточного полигона планируется выделить около 218 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

О Восточном полигоне

Транссибирская железнодорожная магистраль (старое название - Великий Сибирский путь) - самая длинная железная дорога в мире (9 тыс. 288,2 км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

