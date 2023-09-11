Сбер с начала года профинансировал M&A-сделок на сумму более 500 млрд рублей

Заместитель председателя правления банка Анатолий Попов отметил, что также с начала года Сбербанк существенно нарастил портфель мезонинного финансирования

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбер с начала года профинансировал сделок слияния и поглощений (M&A) на общую сумму более 500 млрд рублей, сообщил журналистам на полях Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"С начала 2023 года Сбер профинансировал M&A-сделок на сумму более 500 млрд руб. Помимо кредитов, для M&A-финансирования активно используются продукты акционерного и мезонинного финансирования. С целью сделать сопровождение M&A-сделок более доступным для клиентов среднего бизнеса, выведен на рынок коробочный продукт по базовой услуги M&A, который предлагается в связке с финансированием", - сказал он.

Кроме того, с начала года Сбер существенно нарастил портфель мезонинного финансирования. По словам топ-менеджера, объем подписанных мезонинных сделок составил 472 млрд руб. "Портфель мезонинных сделок Сбера на сегодня превышает 690 млрд рублей. Сбер предоставляет различные продукты квазиакционерного финансирования, включая коробочные продукты (размер сделки — от 250 млн рублей, в недвижимости - от 100 млн рублей)", - добавил Попов.

За январь-июль 2023 года Сбер выступил организатором 51 выпуска облигаций для 36 эмитентов - без учета сделок секьюритизации, ипотечных и структурных облигаций. "Реализованные проекты включают размещения рублевых биржевых облигаций, выпуски облигаций в юанях, а также замещающие облигации", - уточнил топ-менеджер.

Сбер фиксирует серьезный интерес клиентов банка к размещению акций. "Уже сейчас очевидно, что количество и средний размер сделок на рынке акционерного капитала значительно превзойдет прошлый год. В этом году ожидаем по итогам года закрыть более пяти размещений в различных отраслях. Речь идет не только о крупных компаний, так и о среднем бизнесе (размер размещения - 2-3 млрд рублей). Компании, активно готовящиеся к IPO (первичное размещение акций - прим. ТАСС) в 2023 году, представляют разнообразные отрасли экономики, в том числе IT, ретейл, горная добыча, промышленность", - заключил Попов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

