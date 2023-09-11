Доля валют недружественных стран в портфеле корпоративных кредитов Сбера упала до 14%

Банк России ранее заявлял, что будет содействовать ускорению девалютизации

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Доля валют недружественных государств в портфеле корпоративных кредитов Сбербанка на начало сентября снизилась до 14%. Об этом журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Доля именно «недружественных» валют в портфеле Сбера по состоянию на начало сентября снизилась с 17% до 14%, - сказал он, отвечая на вопрос о доли валютных кредитов в долларах и евро в Сбере.

В августе прошлого года Банк России заявлял, что будет содействовать ускорению девалютизации, вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в долларах и евро. ЦБ тогда отмечал, что по мере усиления cанкционного давления со стороны недрyжественных государств хрaнение сбережений в "токcичных" валютах cтановится все более риcкованным и менее привлекательным для наcеления и бизнеса.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

