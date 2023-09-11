Сбер изучает возможность проведения кредитных сделок в рупиях с корпоративными клиентами

Заместитель председателя правления банка Анатолий Попов пояснил, что у финансовой организации уже есть гарантийные сделки в этой валюте

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбер изучает возможности кредитования корпоративных клиентов в индийских рупиях, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Что касается рупий, то здесь в первую очередь речь идет о российских компаниях, которые ведут внешнеторговую деятельность с Индией или открывают бизнес в этой стране. Здесь такое финансирование возможно. У рупии есть, конечно, определенное ограничение, поскольку она не является свободно конвертируемой валютой, и индийский регулятор достаточно жесткие ограничения выставляет на движение капитала, но какие-то штучные решения, в том числе и по кредитованию, в рупиях вполне возможны. Все зависит от интересов клиента. Мы готовы работать, у нас есть гарантийные сделки в рупиях, но именно таких чистых кредитных сделок в рупиях пока не было, но банк изучает возможности", - сказал Попов.

В августе Сбер запустил переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии. В июне Сбер также сделал возможными переводы в Индию в российских рублях.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

