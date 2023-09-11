Экспорт сельхозпродукции из РФ в Китай в январе — июле вырос на 43%

Он превысил $6 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Экспорт российской сельхозпродукции в Китай в январе — июле 2023 года вырос на 43%, превысив $6 млрд. Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Максим Маркович в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

"На Китай приходится более 70% от общего объема поставок российской аграрной продукции в государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Экспорт сельхозпродукции за прошедшие 7 месяцев текущего года вырос на 43% и уже превысил $6 млрд", — сказал Маркович. Он отметил, что такой динамике способствует развитие АПК на Дальнем Востоке. Так, экспорт из Дальневосточного федерального округа в 2023 году уже составил $2,2 млрд.

"Потенциал Дальнего Востока далеко не исчерпан. Регион может быть не только логистическим хабом для поставок нашей продукции, но и регионом-производственной базой для развития сельхоз экспорта", — заявил Маркович.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.