Объем двусторонней торговли между АСЕАН и Россией достиг в 2023 году $15,5 млрд

Прямые иностранные инвестиции из РФ в страны объединения достигли $159 млн

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Объем двусторонней торговли между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Россией достиг в текущем году $15,5 млрд, а прямые иностранные инвестиции из РФ в страны объединения достигли $159 млн. Об этом заявил в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.

"В 2023 году мы отмечаем пятую годовщину стратегического партнерства между АСЕАН и Россией, — сказал он. — Это сотрудничество осуществляется в соответствии с комплексным планом действий, реализация которого позволит добиться новых взаимовыгодных результатов. Согласно нашей статистике, объем двусторонней торговли между АСЕАН и Россией [в этом году] достиг $15,5 млрд, а прямые иностранные инвестиции из России в страны АСЕАН составили $159 млн, несмотря на нарушение цепочек поставок, инфляцию и финансовую нестабильность".

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Его девиз — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.