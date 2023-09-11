Роснедра ждут значимый прирост запасов нефти и газа на Дальнем Востоке

Глава Роснедр Евгений Петров сообщил, что сегодня наибольшее количество всех поисковых работ по нефти и газу сосредоточены в Якутии и в Дальневосточном регионе

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Значительный прирост запасов нефти и газа ожидается на Дальней Востоке в ближайшие три-пять лет за счет новых открытий. Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Петров в ходе Восточного экономического форума.

«Сегодня наибольшее количество всех поисковых работ [по нефти и газу] сосредоточены в Якутии, в Дальневосточном регионе, — сказал он. — Все открытия, все приросты ожидают нас в ближайшем будущем, в течение семилетнего периода геологического изучения. Поэтому в ближайшие три-пять лет достаточно значимый прирост будет прежде всего по нефти и газу».