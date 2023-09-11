Базовый тариф индексации ж/д перевозок могут увеличить на 1% в 2024 году

В конце прошлого года ФАС РФ утвердила индексацию железнодорожных тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах с 1 января 2023 года на 8,1%

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Базовый тариф индексации железнодорожных перевозок может быть увеличен дополнительно на 1% для обеспечения транспортной безопасности. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в рамках Восточного экономического форума на сессии "Новая логистика Дальнего Востока — "белый лебедь" экономики России".

"Мы предполагаем, ситуация сейчас такова, что есть один элемент, который не был учтен у нас в тарифах — это транспортная безопасность. <…> Может быть 1% в следующему году будет добавлен к базовому проценту по перевозке", — сказал он.

В конце 2022 года Федеральная антимонопольная служба РФ утвердила индексацию железнодорожных тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах с 1 января 2023 года на 8,1%. Ожидается, что тариф на перевозки грузов и оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов в 2024 году вырастет на 7,1%, в 2025 году — на 4,6%.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.