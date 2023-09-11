В Сбере заявили, что две трети внешней торговли России перешли на дружественные валюты

При этом по расчетам в долларах и евро наблюдается существенное снижение, отметил первый зампред правления банка Александр Ведяхин

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Две трети внешней торговли России перешли на расчеты в дружественных валютах, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"По нашим данным, 2/3 внешней торговли РФ перешли на дружественные валюты, это рубль, юань. Что касается доллара и евро, то в экспорте и импорте, если на январь этого года было до 50%, то на август это было всего лишь 30%. Мы видим существенное снижение", - сказал он.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.