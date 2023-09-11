В ЕАО планируют построить 176 тыс. кв. м жилой недвижимости

Возведение объектов предполагается в рамках соглашения с банком ДОМ.РФ по программе "Дальневосточный квартал"

ТАСС, 11 сентября. Банк ДОМ.РФ и специализированный застройщик «Ю-Девелопмент» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере жилищного строительства в Еврейской автономной области на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщается в телеграм-канал правительства ЕАО.

«Нам удалось возобновить строительство жилья в регионе после пятилетнего перерыва. Сейчас под комплексную жилую застройку в Биробиджане выделены 30 га. Кроме жилых домов, в состав „Дальневосточного квартала“ в Биробиджане также войдет социальная инфраструктура — школа, детский сад, поликлиника. В этом году на Восточном экономическом форуме мы планируем заключить рекордное количество соглашений. Все они направлены на комплексное развитие Еврейской автономной области и повышение качества жизни людей», — приводятся в сообщении слава губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна.

По словам гендиректора компании «Ю-Девелопмент» Айгуль Юсуповой, благодаря соглашению в регионе построят 176 тыс. кв. м жилой недвижимости по программе «Дальневосточный квартал» и 9 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Строительство планируют запустить в 2024 году и завершить в течение 7 лет.

Ранее в правительстве региона сообщали, что строительство 36 многоквартирных домов площадью 176,6 тыс. кв. м запланировано в Еврейской автономной области по проекту комплексной застройки «Дальневосточный квартал» на 2023–2028 годы.

Реализация программы «Дальневосточный квартал» началась в 2021 году. Она разработана для поддержки проектов комплексной застройки в городах на Дальнем Востоке и нацелена на создание нового уровня комфортной городской среды и формирование условий для обеспечения жителей новым жильем по справедливой цене.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девиз — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.