В ТПП заявили о росте числа внешнеторговых сделок в рублях между РФ и АСЕАН в три раза

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин считает, что сейчас есть возможность для развития взаимной торговли

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Число внешнеторговых сделок в рублях и в валютах дружественных стран России со странами АСЕАН по сравнению с 2021 годом выросло в три раза, сейчас они занимают 40% и 27% соответственно. Об этом сказал президент ТПП РФ Сергей Катырин на Восточном экономическом форуме.

"Я могу сказать, что по итогам прошлого года 40% внешнеторговых сделок осуществлялись в рублях, 27% осуществляется в валютах нейтральных и дружественных стран

То есть в три раза выросло. Здесь есть возможность работать над тем, чтобы развивать взаимную торговлю", - сказал Катырин в ходе бизнес-диалога "Россия - АСЕАН".

В свою очередь заместитель гендиректора Ростеха Николай Волобуев отметил рост значимости цифровой торговли для развития экономики в условиях технологических изменений и глобальной интеграции.

"Мы понимаем, что в мире стремительных технологических изменений и глобальной интеграции цифровая торговля приобретает все большее значение для развития экономики, расширения рынка и обогащения потребительского опыта. Азиатско-Тихоокеанский регион будучи одним из самых динамичных и разнообразных в мире играет ключевую роль в определении новых тенденций и парадигм электронной коммерции", - отметил Волобуев.

Кроме того, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что министерство и АСЕАН достигли договоренности по разработке в 2025 году стратегии экономического взаимодействия со странами АСЕАН.

"У нас в 2025 году заканчивается действие наших ключевых программ по комплексному плану сотрудничества с АСЕАН как на экономическом направлении, так и в более широком плане. Тут уже по согласованию с АСЕАН достигли договоренности о том, что в 2025 году мы разработаем полноценную стратегию экономического взаимодействия со странами АСЕАН, которая будет включать не только привычные и общие формулировки, но и перечень конкретных инвестпроектов, конкретных показателей, которых мы будем достигать каждый год с определенными KPI. К работе над этим документом, которую мы начнем в самое ближайшее время, обязательно привлечем всех представителей бизнеса как с российской, так и со стороны АСЕАН", - сообщил представитель Минэкономразвития.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

