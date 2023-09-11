ГК "Дело" планирует увеличить пропускную способность ВСК в 2,5 раза, до 1,7 млн ДФЭ

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" планирует нарастить пропускную способность Восточной стивидорной компании (ВСК) до 1,7 млн ДФЭ, что в 2,5 раза больше текущих мощностей терминала. Об этом сообщил гендиректор "Дело" Дмитрий Паньков в рамках Восточного экономического форума на сессии "Новая логистика Дальнего Востока — "белый лебедь" экономики России".

"Мы реализуем большую программу расширения мощностей нашего морского контейнерного терминала Восточная стивидорная компания (ВСК), которая расположена в бухте Врангеля. <…> Пропускная способность, как мы ожидаем с учетом реализации всей программы развития терминала, составит порядка 1,7 млн ДФЭ, что практически 2,5 раза больше текущей", — сказал он.

Компания приобрела в прошлом году вблизи ВСК около 47 га территории, что увеличит площадь комплекса до 125 га. Также планируется построить два новых контейнерных причала, складские помещения и современную железнодорожную инфраструктуру, подчеркнул Паньков.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.